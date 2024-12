Alejandra Baigorria no aguantó más las críticas contra su perfume y respondió a sus críticos: "No tengo que declarar"

La empresaria Alejandra Baigorria no soportó más las críticas de los internautas en redes sociales. Pese a ser muy querida por los internautas en las redes sociales, la pareja de Said Palao atravesó difíciles momentos en su vida, el cual no dudó en contarlo con sus seguidores.

En ese sentido, se defiende de las acusaciones del perfumista Joaquín Cisneros, quien cuestionó la calidad de su fragancia. Asegura que su producto lidera las ventas en el Perú y que tomará acciones legales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria responde a las críticas

En un mensaje contundente, Alejandra Baigorria expresó su indignación por los comentarios de Joaquín Cisneros, acusándolo de competencia desleal y afirmando que no permitirá que su éxito sea menospreciado.

"Las medidas legales las están tomando mis abogados. Estoy cansada de que un peruano hunda a otro peruano con un emprendimiento", afirmó la empresaria.

Rodrigo González y Gigi Mitre reaccionan al nuevo perfume de Alejandra Baigorria

La empresaria no se quedó callada ante las críticas y utilizó sus historias de Instagram para aclarar que su perfume es un Eau de Parfum, no una colonia, como había afirmado Cisneros. Además, Baigorria aseguró que su fragancia es la más vendida en el país, superando a marcas internacionales reconocidas.

"A mí no me vas a hundir. Eso se verá en el juzgado. Yo quiero que el país crezca y salga adelante como emprendedores", agregó, enfatizando su deseo de fomentar un ambiente de apoyo entre los peruanos en lugar de competencia desleal.

¿Cuántas tiendas de ropa tiene Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria, reconocida por su paso por los programas 'Combate' y 'Esto es Guerra', ha alcanzado un notable éxito como empresaria en Perú. Su línea de ropa, que lleva su nombre, se ha expandido con más de 10 tiendas en diversos centros comerciales a nivel nacional y se encuentra presente en los principales retailers del país.

A los 17 años, Baigorria inició su camino en el mundo de la moda al vender ropa de Gamarra con el objetivo de financiar su educación universitaria. Proveniente de un entorno modesto, ella misma afirma: "no nací en cuna de oro". Ante la imposibilidad de sus padres de cubrir sus estudios, optó por la independencia y trabajó como anfitriona para reunir fondos.

Sin embargo, al quedarse sin recursos para continuar en la Universidad de Lima, comenzó a comercializar prendas desde su mochila. "Me botaban, pero nunca me avergoncé porque sabía cuál era mi meta", reveló durante su intervención en la XVI Cumbre Pyme APEC 2023.

Alejandra Baigorria, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, resalta su éxito empresarial como fruto de la perseverancia y el apoyo de su hermano, quien ocupa el cargo de gerente. Ella expresó que lo que un día soñó, ahora lo está cumpliendo, evidenciando que su ambición como emprendedora trasciende su trayectoria en televisión. De esta manera, se ha establecido como un referente del emprendimiento en el país.