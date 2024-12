Magaly arremete contra Luciana Fuster tras escándalo por ropa de SHEIN: "No engañes a la gente"

Luciana Fuster vuelve a estar en el ojo de la tormenta ya que una clienta de su tienda de ropa la denunció por venderle prendas que serían de SHEIN. Ante ello, Magaly Medina emitió su opinión sobre el tema y afirmó que no se debería engañar a la gente que confía en nuevos emprendimientos.

Según el reportaje elaborado por Magaly, la prenda que la tienda de Luciana Fuster le vendió a la joven tiene un costo de $34.90 en SHEIN, mientras que la tienda de Luciana se lo vendió por 150 soles, libre del costo de delivery.

De inmediato, Magaly explicó que la ropa de SHEIN no es de buena calidad y debe desecharse cada cierto tiempo, ya que esta marca renueva constantemente su catálogo con prendas nuevas por temporada. Además, le dio algunos consejos a Luciana para que no vuelva a cometer el mismo error.

Magaly también indicó que Luciana debería haber producido su ropa en Perú y con materiales nacionales, tal como lo han hecho muchas personas, incluidas figuras de la televisión, en sus emprendimientos.

Ante la polémica, la marca de Luciana Fuster decidió aclarar la situación. A través de un comentario en TikTok, la tienda explicó que su colección está compuesta por productos tanto nacionales como importados.

Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para calmar la indignación de la clienta, pues ella no esperaba encontrar la otra marca en lo que compró.

Ella respondió: "Eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso. Realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubiesen comentado, no lo compraba. Me siento estafada".