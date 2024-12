Lucy Bacigalupo denuncia al Hospital Rebagliatti por negligencia médica y SuSalud responde ¿Qué dijeron?

Lucy Bacigalupo es una querida actriz cómica que tiene una amplia trayectoria en la televisión a nivel nacional. Hace unos meses, la artista tuvo una intervención quirúrgica que terminó en una negligencia médica, como lo ha mencionado en una entrevista para Magaly Medina.

A través de un reportaje en el programa de Magaly Medina, la actriz Lucy Bacigalupo contó a detalle lo que habría sufrido a causa de la negligencia médica en el Hospital Rebagliati. La artista comentó que tras su exitosa primera cirugía de la columna, la llevaron para realizarse algunos exámenes y se cayó de la camilla.

"Como no me pudo sacar del cuarto, empujó la camilla contra la puerta para que pueda abrirse, ahí es cuando se rompió la pata y (mi torso superior) se fue al piso, a lo que sentí un crujir por el lado izquierdo junto a mi herida, algo que tronó. La camilla se rompió, y mi cuerpo fue al suelo. Sentí un dolor horrible, especialmente en el costado izquierdo, justo donde me habían operado. Me acuerdo claramente del momento, fue aterrador" , expresó.

Luego de ello, la artista estuvo con dolor y comenta que no le dieron respuesta de lo que pasaba con ella. Tiempo después le dicen que se trataría de una fístula abierta y la operan nuevamente, recuperándose. Tiempo después, volvió a tener esos dolores en su cuerpo sin poder caminar y ha estado en cama desde entonces.

"Estuve tomando pastillas para el dolor y para poder dormir, pero los días se me han hecho interminables. He perdido más de 5 kilos debido a la depresión y la frustración, y no sé hasta cuándo voy a estar así. Todavía no puedo caminar bien. Me tengo que agarrar de la silla para levantarme, y aunque puedo estar de pie, no tengo fuerzas en las piernas. El dolor es constante", dijo.