Gian Marco genera preocupación al cancelar shows por su delicado estado de salud: "No puede caminar"

El reconocido cantante y compositor Gian Marco se encuentra atravesando una delicada complicación de salud, así lo informó el propio artista a través de sus redes sociales. Además, se vio obligado a cancelar sus presentaciones de ayer sábado, hoy domingo y mañana lunes.

El intérprete de 'Tú no te imaginas' comunicó ayer, a través de su cuenta de Instagram, que debía cancelar su presentación debido a una situación médica. Sin embargo, parece que todo se ha complicado, y el artista se ha visto en la obligación de cancelar sus próximas presentaciones.

En una publicación conjunta entre el artista y la productora, se informó que las funciones de hoy, domingo 3, y mañana, lunes 4 de noviembre, quedan canceladas. Además, se brindaron más detalles sobre el delicado estado de salud de Gian Marco.

Asimismo, indicaron que las personas que deseen pedir una devolución podrán hacerlo a través de la plataforma donde compraron sus entradas, aunque también existe la posibilidad de reprogramar la asistencia al espectáculo.

Finalmente, se comunicó que Gian Marco estaría posponiendo sus presentaciones para los días 16, 17, 18, 22 y 23 de noviembre, fechas en las que ya se espera que esté mejor de salud.

Gian Marco nominado a los Latin Grammy 2024

El reconocido cantante y compositor Gian Marco cuenta con una trayectoria musical exitosa donde sus éxitos lo han llevado a nivel internacional. Su hija Nicole Zignago le siguió los pasos como artista y se lanzó hace varios años como cantante. Ahora, padre e hija acaban de ser anunciados como nominados en los Latin Grammy 2024.

Hoy 17 de setiembre, la organización de los Premios Latin Grammy 2024 anunciaron a los nominados de este año. Hace unas horas, se anunció que el cantante Gian Marco está nominado en dos categorías, a 'Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional' con 'Aún me sigo encontrado' y a Mejor Canción del Año con el tema del mismo de su álbum, que interpreta junto a Rubén Blades.

Por medio de sus redes sociales, el peruano expresó su emoción: "No tengo palabras, dos nominaciones al Latin Grammy este año. Agradecido inmensamente, estoy muy feliz, mejor álbum pop tradicional y canción del año, 'Aún me sigo encontrando'. Besos para todos, gracias por este honor, no tengo palabras, estoy feliz".