Ana Paula Consorte publica curioso mensaje en redes: "Ya no tengo la misma paciencia para fingir"

Desde el año pasado, el futbolista Paolo Guerrero y la brasileña Ana Paula Consorte han tenido varios conflictos en su relación sentimental. Al parecer, la pareja pasó la Navidad juntos, pero separados en Año Nuevo y la bailarina habría mandado un contundente mensaje en sus redes. ¿Va para el 'Depredador'?

¿Indirecta para Paolo Guerrero?

En Navidad, la pareja compartió una foto familiar juntos donde se lucían felices con sus hijos. con un mensaje muy conmovedor. Parece que para año nuevo, la pareja no lo habría pasado juntos debido a que en sus redes sociales, no se compartió ninguna foto juntos. Así mismo, Paolo Guerrero cumplió años el 01 de enero y no recibió un saludo de Ana Paula Consorte.

Todo esto, sumado al nuevo mensaje que compartió la brasileña en sus redes sociales, viene avivando nuevamente una crisis en la pareja. A través de sus redes, la madre de los últimos hijos del 'Depredador' reveló que ya estaría cansada de fingir y encajar, revelando que sería ella misma junto a una foto donde se luce sola.

"Fueron tantas veces que necesité estirarme o apretarme para encajar en un espacio, fui tan injusta con mi proceso, camuflé tanto mis bordes.

Nuestro espacio en este mundo plural es tan único. Hoy ya no tengo la misma paciencia para aparentar que encajo, sólo quiero ser de mi talla y poder sentir yo misma esta inmensidad y disfrutarla con respeto a lo que me estoy convirtiendo (constantemente)", expresó.

¿Nuevamente separados?

Recordemos, que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han tenido muchas crisis en el 2024. Cada vez que solían tener una separación momentánea, solían ocultar sus fotos juntos y se dejaban de seguir en sus redes sociales. Ahora, acaban de iniciar un nuevo año, pero parece que sus problemas aún continuarían.

Hace menos de 10 días, la pareja compartió una sesión de fotos por Navidad con un mensaje: "FAMILIA, una palabra de siete letras que lo significa todo".

Este mensaje hizo creer que la pareja se encontraba en su mejor momento de su relación e incluso, Ana Paula Consorte reveló en una entrevista sus deseos de convertirse en madre nuevamente con Paolo Guerrero cuando estén más establecidos.

Ahora, todo eso se podría estar derrumbando nuevamente tras la separación de ambos por Año nuevo y el mensaje recientemente publicado por la brasileña. Sus seguidores esperan que tanto Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte puedan arreglar sus asuntos por el bien de sus hijos.