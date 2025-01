Magaly Medina descarta posibilidad de que Priscila Mateo regrese a su programa: "Sin personalidad firme"

La exreportera Priscila Mateo hizo su debut en la farándula peruana tras un breve pero intenso romance con Julián Zucchi, con quien mantuvo una relación mediática que duró solo unos meses. Este vínculo amoroso la llevó a distanciarse de su labor en el programa Magaly TV La Firme. Sin embargo, recientes rumores apuntaron a su posible regreso a la televisión, generando expectativa entre sus seguidores y el público en general.

Pese a ello, Magaly Medina confirmó en su canal de difusión que Priscila Mateo no regresaría a su programa de espectáculos luego de la polémica que hubo por su romance con el actor argentino. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina descarta posibilidad de regreso de Priscila Mateo a su programa

Luego de los rumores sobre el posible regreso de Priscila Mateo a 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión aprovechó el momento para aclarar la situación a través de sus canal de difusión en Instagram. En ese sentido, negó la posibilidad de que la reportera vuelva.

"Ella se transformó en una caja de resonancia de Julián Zucchi. Él la convenció de que los malos éramos nosotros. Lo defendió a ultranza. Alguien sin personalidad no merece estar en nuestro equipo", fueron las palabras de Magaly Medina para su exreportera Priscila Mateo.

Recordemos que durante los últimos días empezaron a sonar fuerte los rumores sobre este posible regreso de Priscila Mateo. No obstante, ha quedado totalmente descartado por la propia 'Urraca'.

¿Cuáles fueron los rumores en torno a Priscila Mateo?

La influencer Priscila Mateo compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que muestra su encuentro con Nathaly Julca, actual reportera del programa de Magaly Medina. Durante esta especial salida, ambas comunicadoras disfrutaron de una velada que incluyó pizza y bebidas.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje que Nathaly Julca publicó en su historia: "Por un 2025 lleno de cosas bonitas". Este gesto resalta la amistad que han cultivado a lo largo del tiempo, especialmente considerando que Julca ha defendido a Mateo en ocasiones anteriores, en respuesta a las críticas de la conductora conocida como la 'Urraca'.

Hasta el momento, no se tiene claridad sobre si la influencer Priscila Mateo estaba interesada en regresar al equipo del programa de espectáculos 'Magaly TV La Firme', a pesar del revuelo ocasionado por su sorpresiva renuncia. No obstante, luego de la aclaración de Magaly Medina en sus redes sociales, no cabe duda de que la periodista no regresará.