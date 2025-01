Rodrigo González lanza duros comentarios contra polémica obra de la PUCP, 'María Maricón': "Una falta de respeto"

El presentador Rodrigo González ha generado un intenso debate tras manifestar su rechazo a la obra teatral 'María Maricón', programada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). González considera que el uso de símbolos religiosos en la promoción de la obra es una falta de respeto, lo que ha desatado reacciones tanto a favor como en contra de su postura.

Durante su programa 'Amor y fuego', el presentador expresó su descontento, argumentando que los símbolos religiosos y patrios no deben ser objeto de burla. González enfatizó que, independientemente de las creencias personales, el respeto hacia estos símbolos es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad.

El conocido 'Peluchín' amplió su postura al afirmar que, independientemente de las creencias religiosas, el respeto hacia los símbolos debe ser fundamental. "Aunque no compartas la fe, es inaceptable faltar al respeto", empezó diciendo.

"Es similar a permitir que alguien escupa tu bandera solo porque no eres patriota. Los símbolos merecen respeto; puedes estar en desacuerdo y tener opiniones contrarias, pero la convivencia pacífica se basa en el respeto por las diferencias de pensamiento", expresó.

Rodrigo González también tocó un tema social de gran relevancia, indicando que situaciones como esta fomentan la estigmatización de la comunidad LGBT. El presentador expresó que la utilización de símbolos religiosos en contextos considerados por muchos como inapropiados perjudica la imagen pública de toda la comunidad. "Lo más preocupante es que, por las opiniones de unos pocos, se generaliza y se asocia a toda una comunidad", afirmó.

Gabriel Cárdenas, director de la obra 'María Maricón', se pronunció tras la suspensión de su propuesta teatral. En una entrevista con el programa 'Amor y fuego' y a través de su cuenta de Instagram, el artista aclaró que la obra es una reflexión personal y que no tiene la intención de criticar la religión católica.

"La obra no critica a la religión porque es lo que están diciendo mucho. Yo, como devoto de algunas vírgenes, me soportan en escena y me ayudan a contar mi historia", expresó Gabriel Cárdenas para 'Amor y fuego'.