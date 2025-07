¡No lo veas Tilsa Lozano! Shirley Arica y Jackson Mora fueron captados juntos en la discoteca

Desde que Jackson Mora se separó oficialmente de Tilsa Lozano, el boxeador ha sido vinculado con diferentes figuras femeninas, pero sobre todo con la artista Shirley Arica. Como se recuerda, la joven es la eterna rival de Tilsa y ahora fue captada en una discoteca con su ex esposo.

En el programa de 'Magaly TV La Firme', se evidenciaron algunas imágenes sobre la salida nocturna que tuvieron Jackson Mora, ex de Tilsa Lozano, con Shirley Arica. Esta salida fue después del evento de boxeo donde la joven influencer fue invitada por el boxeador de manera personal.

Las imágenes que se compartieron se puede visualizar como ambos están bailando y Shirley Arica baila luciendo un vestido blanco. Hasta el momento, la exesposa de Jackson no se ha pronunciado sobre estos videos donde el boxeador sale con su rival de toda la vida.

"Apaga la tele Tilín! Shirley Arica no solo fue a la pelea de tu ex pelón, también se fue de rumba al after party en discoteca de Miraflores", se escucha decir en el avance del programa de Magaly Medina.