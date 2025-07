Macarena Gastaldo demandará a 'La Chama', Paula Manzanal y Shirley Arica: "Deberán demostrar lo que dicen"

Tras su paso por 'EVDLV', Macarena Gastaldo ha recibido fuertes acusaciones de parte de Alexandra Méndez. Ante esto, la argentina ha decidido tomar medidas legales contra 'La Chama', pero también contra Paula Manzanal y Shirley Arica que la acusaron de la misma forma.

Por medio de una entrevista al diario 'El Trome', Macarena Gastaldo decidió no guardarse nada y salir a responder a sus examigas de juerga. La argentina no estaría dispuesta a soportar las acusaciones de 'La Chama', Paula Manzanal y Shirley Arica.

Así mismo, expresó que no le sorprende que las tres chicas de la farándula hablen mal de ella, pero afirma que tiene el apoyo del público. Por ello, cree que por más que traten de perjudicarla no lo lograrían, ya que ellas le fallaron en el pasado en varias ocasiones.

"No me sorprende nada de ellas, porque son malas personas y malas amigas, pero lo bueno es que la gente me apoya y se da cuenta de quién es quién. (se han aliado para perjudicarte?) Siempre que han podido lo han hecho. Además, Paula fue la que me traicionó primero hablando mal de mí en televisión, luego fue la 'Chama' vendiendo mis capturas de conversaciones y luego Shirley", aclaró.