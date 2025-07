Nicola Porcella orgulloso de todos los retoquitos que se hizo: "No estaría así de guapo como ahora"

¡Sin filtros ni miedo al qué dirán! Nicola Porcella habló con toda sinceridad sobre los arreglitos estéticos que se ha hecho a lo largo de los años. El ex chico reality, ahora figura internacional, confesó en su podcast junto a Wendy Guevara que no todo es genética, y que ha pasado más de una vez por el bisturí y el bótox.

Nicola Porcella está más sincero que nunca y en su reciente podcast junto a Wendy Guevara, "Cómplices del desmadre", no tuvo problema en contar todos los "retoquitos" que se ha hecho para lucir como ahora. ¡Y vaya que sorprendió!

Durante la charla, Nicola mostró unas fotos suyas de cuando era más joven, y todos notaron el gran cambio. Lejos de molestarse, el ex chico reality lo tomó con humor y soltó todo lo que se ha hecho para verse mejor.

Nicola lo dijo clarito: "No estaría así de guapo como ahora" , y Wendy Guevara lo interrumpió con su chispa: "Hay guapos que no hacen nada" . Pero él no dudó en contar su transformación: "Acuérdate que yo me puse pelo dos veces" , dijo primero, y Wendy lo mandó al frente: "Y te hiciste la nariz tres veces" .

Nicola Porcella no se quedó atrás y detalló orgullo más de los retoquitos que se hizo. Resaltando que se ve guapo gracias a eso.

"Me hice la nariz, me puse botox, me puse chochito, me... los dientes", y ella remató: "Dientes postizos". Luego de tantas revelaciones, Nicola preguntó entre risas: "Como que no, no, no. Creo que no sería guapo, ¿no?", y Wendy le soltó: "Tú no eres guapo, en realidad tú estás producido".