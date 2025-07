Eva Ayllón explica los fuertes motivos por los que no fue a la boda de su hijo: "Se transformó en mi enemigo"

¡Fuerte revelación! La cantante Eva Ayllón contó en una entrevista en el podcast de Magaly Medina por qué no asistió al matrimonio de su hijo menor, Francisco García Ayllón. La artista no se guardó nada y confesó que se siente dolida y decepcionada por cómo su propio hijo la trató en ese momento tan importante.

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la cantante criolla Eva Ayllón aseguró que sí pensó en ir a la boda de su hijo menor, Francisco García Ayllón, pero cambió de opinión cuando vio cómo la invitaron. Este fue el primer gran motivo.

"No fui invitada para entregarlo. Solamente me llegó una invitación, vía WhatsApp, una foto en la que decía que podía ir yo sola. Hace mucho tiempo que yo no voy sola por las calles, menos para viajar hasta Chincha" , contó muy afectada.

Pero eso no fue todo. La artista también reveló que le pidieron ir sola, dejando fuera a su amiga Natalia Málaga, con quien su hijo está enfrentado por un juicio.

Un conflicto que rompió la relación. La pelea entre madre e hijo comenzó cuando Francisco demandó a Natalia Málaga por supuestos daños a su auto. Eva no estuvo de acuerdo con esa decisión.

"Me considero muy afectada. No me gustan los escándalos. Él me ha metido en sus problemas, eso es lo que yo no lo disculpo", expresó con firmeza.