Tatiana Calmell responde a Milett Figueroa tras críticas a certamen: "Me da pena su mala experiencia"

La actual Miss Perú, Tatiana Calmell, se pronunció luego que Milett Figueroa calificara como "turbia" su participación en el Miss Supertalent. Tatiana habló claro y defendió el trabajo que hay detrás de los concursos de belleza.

Tatiana Calmell fue directa al responder a Milett Figueroa, quien hace unos días sorprendió al contar que su paso por el Miss Supertalent fue una experiencia muy negativa. La reina de belleza no dudó en dar su opinión y lamentó lo ocurrido.

Hace unos días, Milett Figueroa estuvo en un programa en redes sociales donde reveló que no la pasó nada bien durante el certamen internacional que vivió en Corea del Sur. Según dijo, tuvo que trabajar largas horas sin recibir pago alguno y hasta se vio obligada a entregar dinero como parte de un acuerdo.

"Nos explotaron prácticamente un mes y no teníamos ninguna paga", aseguró Milett. Además, mencionó que no volvería a participar en un certamen similar. "No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país".