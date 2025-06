Milett Figueroa confirma su participación en la segunda temporada de 'Los Tinelli' ¿Grabarán en Perú?

Milett Figueroa es una reconocida artista peruana que viene brillando en Argentina en varios proyectos y mantiene una relación con Marcelo Tinelli. Tras el éxito de la primera temporada de la serie 'Los Tinelli', la modelo sorprendió al revelar que formará parte de la segunda temporada.

En los últimos días, Milett Figueroa estuvo en Perú acompañando a su madre y también, grabó para el podcast de 'Edson Pa que más'. En este programa, la peruana habló sobre su relación con el argentino Marcelo Tinelli y mucho más. Cuando le preguntaron sobre la serie 'Los Tinelli', tras el éxito de la primera temporada con su participación, dejó sorprendida con un nuevo anuncio.

Además, reveló que algunas de las grabaciones se esta serie argentina podrían ser grabados en Perú. Según Figueroa, esta propuesta sería de aparentemente Marcelo Tinelli y agregó, que se siente muy orgullosa de sus raíces.

"Estamos pensando si se puede venir a Perú (¿Van a grabar acá en Perú?) Si, todo Perú ¿Qué opinas? ¿Será buena idea o no? Eso no salió de mí, salió de la cabeza. Imagínate cómo yo no voy a estar orgullosa de mi país" , menciona la peruana.

Milett fue consultada sobre si su primer viaje a Argentina tuvo como objetivo encontrar el amor. Ante la pregunta, ella fue clara al afirmar que lo suyo fue una decisión profesional que terminó en romance.

"De ninguna manera, son 7 años sola. Yo viajé por trabajo y me quedé por amor", expresó la modelo y agregó: "Nadie sabe nunca lo que va a pasar. Yo fui con todo porque era un concurso de baile. A mí me gusta bailar, sabía que podía ganar. Lamentablemente, me lesioné y me tuve que ir".