Susy Díaz advierte a Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva: "Las lágrimas salan"

La exvedette Susy Díaz no ha dudado en opinar sobre el romance oficializado entre Pamela Franco y Christian Cueva, que sorprendió al público durante una reciente presentación. Con su característico estilo directo, Díaz compartió sus pensamientos sobre esta nueva relación, enfocándose en el pasado del futbolista y en la importancia de aprovechar las oportunidades que brinda la fama.

Susy Díaz, la famosa exvedette peruana, criticó el reciente romance de Pamela Franco y Christian Cueva. Durante el último fin de semana, Pamela y Christian hicieron oficial su relación, lo que rápidamente se convirtió en el tema de conversación en el mundo del espectáculo. Díaz, conocida por sus comentarios directos, se expresó sobre esta nueva unión y ofreció un consejo muy claro a Franco.

Susy Díaz, conocida por no tener pelos en la lengua, comentó: "Que aproveche la facturación para comprarse su casa y departamento".

No obstante, Susy también recordó la complicada historia que rodea a Christian Cueva y su exesposa, Pamela López.

Al respecto, Díaz fue contundente: "Creo que las lágrimas salan, ¿no? (Por Pamela López) Sí, creo que no da felicidad. Es que el mandamiento dice 'no codiciarás hombre ajeno'". Estas palabras dejaron entrever que Susy no ve con buenos ojos el nuevo romance, sugiriendo que podría estar lleno de problemas.