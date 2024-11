¡Una de las favoritas! Tatiana Calmell podría quedar en el Top 5 de Miss Universo, según expertos

La modelo Tatiana Calmell se encuentra más que preparada para su participación en el Miss Universo 2024 que se realizará en México en unos días. La peruana viene deslumbrando con fuerza, ya que según un portal especialista en concursos de belleza, la pone entre las favoritas a coronarse.

A puertas de realizarse el Miss Universo 2024, Tatiana Calmell viene dándolo todo en este evento de belleza. Recordemos que la única peruana que logró coronarse en este evento fue Gladys Zender en Miss Universo 1957, madre del actor Christian Meier. Desde entonces, las antiguas candidatas peruanas no han logrado ganar el ansiado premio.

La peruana se encuentra en México compitiendo contra otras 128 candidatas a llevarse la corona este año. Desde el inicio del certamen de belleza, Calmell ha llamado la atención quienes la siguen de cerca su desempeño y se encuentra bajo la mira de muchos portales, posicionándose entre las favoritas.

El portal Global Beauties que es reconocido por sus predicciones, quién además acertó que la nicaragüense Sheynnis Palacios fuera la ganadora hace un año, ahora habría levantado las ilusiones de los peruanos. En su publicación en redes sociales, situó a la peruana Tatiana Calmell dentro del Top 5 del certamen, siendo la modelo de Tailandia quién se llevaría la ansiada corona.

Aunque estas son solo suposiciones según los últimos desempeños de las representantes en el certamen, nada está dicho hasta el próximo 16 de noviembre que se llevará a cabo el evento de Miss Universo 2024 en México.

Hace unos días, se llevó a cabo la Gala de Las Catrinas, donde la peruana dejó asombrados con su vestuario completo y con su elegancia, llevándose los aplausos de miles de peruanas, como de muchos cibernautas. Por medio de una transmisión, Tatiana Calmell expresó su agradecimiento a todo el público peruano y dio una pista sobre el traje típico que usará en la final.

"Creo que les va a fascinar, no solamente es espectacular, obviamente Beto Pineda hace cosas maravillosas, pero creo que me define mucho. Es un elemento con el que me identifico y siento que va ser pura luz para todos. A todos les va encantar, estoy segura", expresó.