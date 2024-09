¡Les da la bendición! Paula Arias opina sobre el posible 'remember' entre Yahaira y Jefferson Farfán

Hace unos días, Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se volvieron noticia por un posible 'choque y fuga' que habrían tenido después la última vez que estuvieron juntos durante pandemia en el 2020. Ante ello, se ha buscado la confirmación de esta afirmación que dio uno de los amigos del jugador de fútbol. Por ello, Paula Arias como amiga cercana de 'La Patrona', fue consultada por un posible 'remember' entre ellos.

Paula Arias y Kate Candela estuvieron presentándose en un programa de televisión. A la salida fue abordada por un reportero de América Hoy, donde le consultaron sobre el supuesto 'choque y fuga' que tuvieron Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

"Si tiene o no su remember, pues bueno son adultos. Me imagino que está soltero, yo sí sé que ella está soltera, pero de él no sé. Son adultos, son solteros, no tienen que rendir cuentas a nadie, cada uno es independiente. Yo creo que normal ¿no?", menciona la artista de Son Tentación.