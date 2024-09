Cielo Torres revela si podría enamorarse de una mujer en el futuro ¿Qué dijo?

Cielo Torres es una joven de la salsa peruana que ha cautivado al público con su voz y grandes éxitos musicales. En los últimos meses, la cantante ha sido vinculada románticamente con Miluska Jácome, pero lo ha negado. Ahora, decidió contar si en un futuro tendría una relación sentimental con una persona de su mismo sexo.

En el avance de la entrevista con Ricardo Rondón, Cielo Torres fue cuestionada por los rumores en redes sociales al ser vinculada sentimental con Miluska Jácome. Recordemos, que Miluska es la madre del hijo de Ernesto Pimentel que fue concebido mediante reproducción asistida y gestación subrogada.

Ante la insistencia de una relación sentimental, Cielo Torres afirmó hace tiempo que se encuentra soltera. En una entrevista que se estrenará en unas horas, la cantante reveló en el avance que no le cierra las puertas al amor con una persona del mismo sexo.

"Lo que sí sé es que yo soy muy abierta a cualquier tipo de amor, eso si. O sea, no tengo yo ningún problema en eso, por eso a mí no me afecta el hecho que me digan", expresa la cantante. Ante ello, el entrevistador le consulta si podría enamorarse de una persona del mismo sexo y responde: "Por supuesto, si es que se da el caso, lo haría".