Mario Irivarren habla sobre su posible asistencia a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao: ¿Qué dijo?

Mario Irivarren fue consultado sobre su posible asistencia a la boda de su examiga Alejandra Baigorria con Said Palao, pero evitó dar detalles al respecto. Sin embargo, sí se mostró feliz por el gran momento que atraviesa su podcast Good Time, el cual ha superado en audiencia a otros programas similares.

El ex chico reality prefirió no comentar sobre el enlace matrimonial de Baigorria, argumentando que desea mantenerse al margen de la polémica. Su postura ha llamado la atención, pues anteriormente se especuló sobre su posible presencia en la boda, debido a la buena relación que mantiene con algunos de los asistentes.

"No hablo de ese tema. No hablo de temas polémicos para no generar polémica en mi vida", declaró Irivarren cuando fue interrogado sobre la posibilidad de asistir a la ceremonia de su expareja. Con esta respuesta, dejó en claro que prefiere evitar cualquier controversia.