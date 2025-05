Flavia Laos revela su complicada recuperación tras operación: "No me puedo mover mucho"

¡Está pasando momentos duros! Flavia Laos, la conocida influencer y actriz, no la está pasando bien tras someterse a un nuevo retoquito estético. Esta vez, se redujo el tamaño de los senos, pero el postoperatorio está siendo más complicado de lo que ella esperaba.

La influencer y actriz Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al contar que se sometió a una cirugía estética. Esta vez no fue un cambio radical, sino un retoquito que, según ella misma explicó, tenía en mente hace tiempo: una reducción de senos con implantes más pequeños para que le queden "paraditas y pequeñas".

Todo lo contó a través de sus redes sociales, donde mostró incluso los momentos previos a entrar a sala de operaciones.

"Aquí el doc me estaba dibujando para tener las medidas claras y cuando uno se opera piensa en marketing, me puse a contar 'My Lova' hasta que la anestesia me venza, hasta que por fin salimos de la operación. La cirugía habrá durado como 6 horas o 7", narró Flavia con ese toque de humor que la caracteriza.