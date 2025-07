¡Inseparables! Marcelo Tinelli grita su amor por Milett Figueroa en medio de supuesta crisis económica

La relación sentimental de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siempre ha estado en el ojo de la tormenta, debido a diversos factores, como la diferencia de edad y, últimamente, los rumores sobre la crisis económica del presentador argentino. Sin embargo, ambos se han encargado de dejar en claro que su amor es real, y una foto compartida por el propio Tinelli lo comprueba.

En los últimos días, Marcelo Tinelli ha sido portada de varios titulares, especialmente en Argentina, debido a que estaría pasando por una mala racha económica. Por ello, se habría visto en la obligación de vender su exclusiva mansión en Punta del Este.

Aunque esta información no ha sido confirmada, diversos medios de comunicación aseguran que Marcelo remató su mansión por 11 millones de dólares, a pesar de que el precio al que pretendía ofrecerla era, en realidad, de 20 millones.

El famoso presentador argentino no ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, en redes sociales continúa haciendo su vida con normalidad y, recientemente, publicó una foto junto a su novia, quien parece ser su mayor apoyo en estos momentos presuntamente difíciles.

Marcelo Tinelli se luce con Milett Figueroa

En el programa de 'Amor y Fuego', la madre de Milett Figueroa se hizo presente para salir a defender a su hija, pero también a responder sobre algunas preguntas de su yerno Marcelo Tinelli. Es así como Doña Martha revela que no es cierto el cierre de la productora de Tinelli, sino que fue una reestructuración donde varios artistas fueron despedidos.

"Yo no tengo ninguna libertad o pecaría de falta de respeto para hablar sobre la empresa de Marcelo porque es algo grande, una empresa inmensa donde no solamente está él, sino accionistas. La gente no conoce la historia, su patrimonio personal es suyo con más de 40 años de trabajo que logró 50 mil cosas con 1000 puntos. Eso no tiene nada que ver que no paga, la gente habla, siempre hay detractores que hablan", expresó.