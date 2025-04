Hugo García tras polémica por pisar celular de joven: "Llegó un punto que tuve que defenderme"

El exchico reality Hugo García volvió al centro de la polémica luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se le observa tirando y pisando el celular de un joven en el boulevard de Asia. El hecho generó fuertes críticas y reacciones en redes sociales por lo que el modelo se pronunció para aclarar lo sucedido.

En declaraciones para 'Amor y Fuego', Hugo García explicó el contexto del incidente y reconoció que su comportamiento no fue el más adecuado. Según contó, el altercado ocurrió cuando se encontraba comprando comida tras salir de una discoteca.

Además, García afirmó que un grupo de jóvenes comenzó a hostigarlo y grabarlo muy de cerca, lo cual generó su molestia. Aunque intentó evitar el conflicto, aseguró que perdió el control.

"Traté de no responderle a sus provocaciones, de hacerme el tonto, el loco, pero llegó un punto en el que tuve que defenderme y esa es la parte que ellos han puesto del video", sostuvo. También admitió que su reacción no fue la correcta: "No creo que haya sido la reacción correcta, pero eso fue lo que pasó", dijo Hugo.