Magaly destruye el show que dieron Macarena Vélez y Juan Ichazo: "Hablan cualquier tontería"

Magaly Medina volvió a encender la polémica al criticar duramente la reciente presentación de Macarena Vélez y Juan Ichazo en una discoteca de Chancay. La conductora calificó el espectáculo como "poco interesante" y sin ningún tipo de atractivo para el público asistente.

La fuerte crítica de Magaly

Durante su programa "Magaly TV: La Firme", la periodista de espectáculos reveló que ambos cobraron 1500 dólares por presentarse, pero el local estaba prácticamente vacío. Según Magaly, los asistentes no prestaron atención a Macarena, quien solo hablaba sin ofrecer un verdadero show.

Medina cuestionó el hecho de que Macarena siga recibiendo contratos pese a no contar con una propuesta escénica clara. Recordó que ella solo es una ex chica reality y se mostró sorprendida de que haya sido contratada sin preparar algo especial para el público.

Sobre Juan Ichazo, dijo que parecía más su guardaespaldas que parte del show. Comentó que se limitaba a caminar por la discoteca esperando que alguien lo reconociera para tomarse fotos, lo cual no justificaba su presencia ni el pago recibido.

"Ella solo es una ex chica reality, ¿qué va a hacer allí en la discoteca? Y el otro iba y estaba parado como su seguridad, daba vueltas hasta que alguien lo reconocía y le pedía fotos. ¿Para qué contratarlos? Yo creo que son bien abusivos, porque al menos se hubieran preparado una rutina entre los dos", indicó.

Magaly también criticó que ambos no se hayan esforzado en crear una rutina conjunta. Sugirió que incluso podrían haber improvisado algo relacionado con sus actividades físicas para generar entretenimiento, pero no lo hicieron.

Magaly exige más creatividad

Para la conductora, el show careció de creatividad y fue un engaño para el público que esperaba más. Considera que contratar a figuras de televisión solo por su popularidad no garantiza calidad y recomendó a los empresarios evaluar mejor sus inversiones.

"De repente, él pudo haber hecho lo que hacen en el gimnasio, una especie de pesas con ella o cargarla como la cargó ese día, como un saco de papas, para meterla a su casa. Pudo haber hecho algo para que la gente se entretenga, pero nada", agregó.

Finalmente, Magaly Medina cerró su crítica advirtiendo que este tipo de espectáculos afectan la imagen del entretenimiento local y llamó a exigir más profesionalismo en las presentaciones públicas.

Es así que, Magaly no dudó en criticar la pobre presentación de Macarena en una discoteca. Según comentó, cobraron $1500 pero no ofrecieron ningún show. La exchica reality solo habló sin sentido y su pareja no hizo nada para animar al público. Una noche decepcionante.