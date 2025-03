Difunden video de Juan Ichazo confrontando a Macarena Vélez en EVDLV: "Ella estaba tensa"

El último episodio de "El Valor de la Verdad", en el que Macarena Vélez confesó secretos en su vida, su pareja, Juan Ichazo, la acompañó. Las imágenes filtradas del detrás de cámaras revelan una tensión sorprendente entre la pareja, lo que ha llevado a numerosos espectadores a cuestionar la actitud del argentino durante la grabación.

El reciente episodio de "El Valor de la Verdad" con Macarena Vélez se llenó de tensión cuando su actual pareja, Juan Ichazo, mostró una actitud incómoda durante las grabaciones del programa. Un video filtrado del detrás de cámaras ha dejado ver cómo Ichazo se acercó a Macarena en varias ocasiones, visiblemente molesto y reclamándole algo en privado.

Este momento no pasó desapercibido, pues se filtró un video en "La Noche Habla" causando revuelo entre los seguidores de la modelo y generando muchas preguntas sobre la relación entre ambos.

Durante los cortes comerciales del programa, Juan Ichazo no pudo evitar mostrar su incomodidad. Según Giancarlo Cossio, amigo cercano y mánager de Macarena, Ichazo estaba "rayado" por las preguntas que su novia tendría que enfrentar.

Además de las tensiones con Ichazo, la grabación también reveló cómo la modelo se sintió presionada por las preguntas del programa. Giancarlo Cossio, quien estaba presente durante las grabaciones, comentó que la situación fue difícil de manejar para Macarena.

Este comportamiento no pasó desapercibido para Beto Ortiz, conductor de "El Valor de la Verdad", quien también compartió su opinión.

Sin embargo, Juan Ichazo, en declaraciones para "Todo se filtra", negó los comentarios de Beto Ortiz sobre su actitud con Macarena Vélez.

"En ningún corte me paré del sillón, una sola vez para ir al baño. Después a nadie más dejaron pararse porque los cortes eran rápidos, de diez segundos (...) Beto no puede decir esto, está haciendo show. Vos me viste ahí, no me paré nunca, no me acerqué a ella", declaró a "Todo se filtra". Sin embargo, el video filtrado demostraría lo contrario.