Andrea Llosa respalda a Edson Dávila tras discusión con panelistas de 'América Hoy': "Él me parece brillante"

La conductora de televisión Andrea Llosa respondió a las críticas de Ethel Pozo y Janet Barboza acerca de la participación de Edson Dávila en el podcast 'La capilla', donde 'Giselo' habló sobre sus futuros proyectos. Además, la periodista de 'Nunca más' aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de Dávila en la televisión.

En tal sentido, salió a respaldar al popular 'Giselo' frente a las críticas de sus compañeras de 'América Hoy'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La periodista Andrea Llosa elogió en sus redes sociales las habilidades de Edson Dávila para la conducción. En ese sentido, la conductora también le preguntó sobre su relación con sus compañeras de 'América Hoy'. Aunque Dávila no habló mal de ninguna de las conductoras, Janet Barboza aprovechó el último programa para cuestionar a 'Giselo' por los comentarios de Llosa en el podcast.

Ante ello, Andrea Llosa no dudó en utilizar sus redes sociales para pronunciarse al respecto saliendo en defensa de Edson Dávila, quien en todo momento fue transparente durante la entrevista. "Me han tildado como la gestora de un conflicto en el programa de Edson y sus compañeras. Al pobre lo han chancado, lo han destruido. No tengo nada en contra de ellas, pero ay, la verdad es que Edson me parece brillante. No lo puedo negar, no nos hagamos", enfatizó.