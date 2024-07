Susy Díaz se retiraría de la televisión con polémico anuncio: "Quiero disfrutar de la vida"

Lo muy querida Susy Díaz acaba de anunciar que aparentemente se retiraría de la pantalla chica debido que considera que ya cumplió muchos años divirtiendo a su público y ahora hay que enfocarse en ella misma y en vivir una vejez entre viajes y lujos.

La madre de Florcita Polo brindó una corta entrevista para el diario El popular en donde reveló cuáles son sus planes a futuro y si ya decidió finalmente desprenderse de la televisión para dedicarse a su vida hogareña.

Susy Díaz se despediría de la televisión

Susy Díaz un personaje simbólico de nuestra cultura peruana al parecer se encuentra en la etapa donde prefiere priorizar su estabilidad emocional y física ya que a los 60 años no tiene la misma fuerza de cuando era joven.

Es por ello que la popular intérprete "Vive la vida y no dejes que la vida te viva" aseguro que estaría considerando retirarse definitivamente de las pantallas para dedicarse a su hogar a sus nietos pero en especial a ella misma.

"Yo creo que cuando una ya tiene 60 años ya no quiere trabajar sino disfrutar no quiero trabajar para vivir quiero o sea ya quiero disfrutar de la vida, viajar, ser libre", dijo inicialmente la artista de cabello rubio.

Sin embargo, la reportera insistió en si ya tomó su decisión definitivamente de no volver a la pantalla chica a alegrar a su público como de costumbre.

"Agradezco las marcas que me siguen llamando y buscando (...) para los comerciales que me llaman voy a seguir trabajando con ellos. Las empresas me siguen llamando y contratando", agregó.

Es así que Susy confirma que si bien es cierto no ha tomado una decisión definitiva por el momento todavía mantiene contrato con diferentes marcas que hasta el día de hoy apuestan por ella y por su simpatía frente a la pantalla.

Finalmente, la muy querida Susy Díaz recalcó que mientras existan marcas que la busquen para hacer diversos contenidos que no impliquen tanto esfuerzo continuará vigente en la televisión.

Cabe resaltar que hace ya algunos meses la misma Susy confesó que fue convocada para el famoso programa de cocina "El Gran Chef famosos", sin embargo decidió no aceptar la propuesta ya que afirmó que eran largas horas de grabación y que ocupaba gran parte de su tiempo lo que ella consideró que no era conveniente para su salud.

La artista siempre se ha mantenido con la misma alegría de siempre y que incluso en diversas oportunidades ha priorizado su vida familiar que contratos que puedan alejarla de los suyos pese a ello Susy sigue siendo una de las preferidas de todos los peruanos.

Susy Díaz saca cara por sus nietos

En los días recientes, Susy Díaz ha captado la atención del público al ser vista comprando todos los materiales escolares necesarios para sus nietos, lo que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores.

Ante las críticas y polémicas, Susy Díaz manifestó su felicidad por poder contribuir en la educación de los pequeños. Subrayó la importancia de que los niños "crezcan con valores y en un hogar feliz". Ella llamó la atención de los usuarios en las redes sociales luego de haber sido vista comprando los útiles escolares de sus nietos, lo cual causó que la llenaran de elogios.





En cuanto a la postura de Néstor Villanueva, quien declaró que no se le permitía visitar a sus hijos, Susy Díaz decidió no opinar sobre asuntos que involucran a terceros y se concentró en su compromiso continuo de apoyar en la crianza de sus nietos.

"No hablo de gente que no tiene nada que ver conmigo. Yo sola puedo sacar adelante a mi hija y mis nietos, no les hace falta nada. Desde que salí del colegio no dejo de trabajar, nunca estoy viendo lo que hacen otros. Al final todo queda en la conciencia de cada uno. Lo único que me interesa es que mis nietos vivan felices, que tengan valores y que sean unos hombres de bien", expresó la querida exvedette.