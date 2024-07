Sofia Chirinos le declara su amor a Mark Vito en romántico video: "Me reiniciaste en un segundo"

El romance que ha iniciado Mark Vito con Sofia Chirinos continúa siendo criticado hasta el día de hoy por la gran diferencia de edad, muchos de los usuarios vacilan al ex de Keiko por involucrarse con una jovencita que tendría la edad de sus hijas.

Pese a toda la ola de críticas, Sofia Chirinos se hace e la vista gorda y hace unos días le dedicó un romántico video al hombre que al parecer le ha robado el corazón.

La joven enamorada de Mark Vito usó sus redes sociales para dedicarle un romántico video luego de visitar un museo y es que al amor entre ambos es innegable pese a que son una de las parejas más criticadas por diversas figuras del espectáculo y por los mismo usuarios en redes.

En el corto video que compartió Chirinos se puede apreciar a los dos visitando la exposición Van Gogh en Lima donde aprovecharon para grabarse en los maravillosos retratos del artista, sin embargo, la bailarina de marinera aprovechó esta visita para declararle su amor.

"Me abrazaste y me di cuenta que había tenido frío toda la vida. ¿Cómo te explico sentí esa clase de calorcito? ¿Cómo te explico que me reiniciaste en un segundo?", decía el mensaje del emotivo video de ambos derrochando amor.