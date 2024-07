Brenda Serpa niega tener 'sugar daddy' tras viajar hacia Europa: "Estoy aquí por trabajo"

Brenda Serpa, reconocida modelo peruana, se pronunció luego de las especulaciones sobre la 'gran vida' que se está dando por Europa y Estados Unidos. Luego de su ruptura amorosa, la hermana de Gabriela Serpa dejó en claro que ella se encuentra trabajando en el extranjero.

En ese sentido, hace caso omiso al 'raje' de los programas de espectáculo y mientras su familia sepa la verdad, ella se mantiene en calma. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En una reciente entrevista para el diario 'Trome', la modelo Brenda Serpa aclaró que no tiene ningún 'suggar daddy' ni un auspiciador tras las especulaciones sobre la 'gran vida' que se está dando por Europa y Estados Unidos. Y es que luego de que algunos programas de espectáculo dejaran entrever que la hermana de Gabriela Serpa tendría un 'suggar', ella decidió aclarar las cosas al respecto.

Se conoce que la menor de las hermanas Serpa estudió la carrera de Administración. No obstante, en los últimos años Brenda Serpa se ha enfocado más en su carrera como modelo profesional. A pesar de ser la menos mediática de sus hermanas, ella ha dejado en claro que esto no le incomoda y que siempre está centrada en su trabajo.

"Viajé a Estados Unidos el año pasado (2023). Me llevó una agencia de modelaje, hice un casting para el Miami Swim Week y me eligieron, y estuve participando en los eventos. También desfilé en el New York Fashion Week con Agatha Ruiz de la Prada, que es una diseñadora supertop española. Yo me visualizo en el Paris Fashion Week, ya me verán ahí", dijo en una entrevista.