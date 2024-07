Andrea Luna emocionada tras debutar en 'Al Fondo Hay Sitio': "Son una familia muy bonita"

La exitosa serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio' ha llamado para sus filas a la gran actriz Andrea Luna quien viene interpretando el personaje de 'Romina Ferrari' una experta en autos y que actuará de la mano con 'Joel González'.

La artista expresó su agradecimiento por la producción al confiar en su trabajo y en su talento para ser parte de esta serie que viene estando al aire desde hace muchos años y la cual sigue siendo la preferida de todos los peruanos.

La talentosa actriz Andrea Luna acaba de sorprender a todos sus seguidores tras aparecer en la exitosa serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio' y es que la artista se ha sumado a la familia de actores recién estas últimas semanas.

'Romina Ferrari' interpretado por Andrea apareció en el taller de Joel González (interpretado por Erick Elera), luego de que buscaran un nuevo mecánico tras la partida de Koky (Paul Vega).

Andrea interpreta a una jovencita experta en todo lo que es el mundo automotriz dejando sorprendido a Joel quien no apostaba inicialmente por ella, pese a ello se llevó una gran sorpresa.

La actriz compartió su emoción en sus redes sociales luego de parecer en la serie para saber la opinión de sus seguidores con este nuevo personaje que es todo un reto para ella.

En una entrevista para el diario La República, la actriz aseguró que se siente identificada con su personaje de Romina Ferrari ya que considera que tiene algunas características de ella como su fortaleza e inteligencia.

"Estoy muy contenta porque esta producción me está dando la oportunidad de hacer un personaje bien bonito. Además, me siento muy bien. Siento que valoran mi trabajo y me tratan muy bien. Son muy cariñosos conmigo, estoy muy contenta", dijo inicialmente la actriz.