Scary Movie: Falleció Erica Ash, comediante y actriz de 46 años, tras una larga lucha contra el cáncer

La actriz Erica Ash, conocida en el mundo artístico principalmente por su participación en la película Scary Movie, perdió la vida a los 46 años tras pasar por una larga batalla contra el cáncer, así lo confirmó su madre, Diann Ash.

"Estamos profundamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestra amada hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash (1977-2024). Después de una larga y valiente lucha contra el cáncer, ella se fue en paz rodeada de sus seres queridos", manifestó la progenitora de la actriz en un comunicado que difundió TMZ.

Erica Ash and Ashley Tisdale en Scary Movie.

En su mensaje, la familiar de la recordada estrella resaltó las cualidades de su hija, a quien describió como una artista que tocó innumerables vidas con su genuino entusiasmo. "Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", añadió.

Según reveló el referiddo medio de comunicación, la familia de Erica pidió que, en lugar de flores en memoria de la actriz, los amigos y fanáticos de la artistas realicen donaciones a la Fundación Susan G. Komen para la lucha contra el cáncer, o a una fundación de elección dedicada a la lucha contra el cáncer de mama.

Loni Love lamenta deceso de Erica Ash

Tras difundirse la noticia sobre el fallecimiento de Erica Ash, la comediante estadounidense Loni Love utilizó sus redes sociales para referirse al tema. La también actriz expresó su tristeza por la partida de su querida amiga.

"Estoy triste por confirmar que mi amiga y compañera actriz Erica Ash ha fallecido... Erica era talentosa y divertidísima, ya fuera en el show Survivor's Remorse o Madtv, ella ponía todo en su trabajo. Ella siempre estaba allí... Ahora ella se ha ido... Mis sinceras condolencias a su familia y fans", se lee en la descripción de la galería de fotos que publicó Loni.

La vida de Erica Ash

La cómica es mundialmente conocida por su participación en la película Scary Movie, pero también ha protagonizado varias series de televisión como 'Real Husbands of Hollywood' y 'Survivor's Remorse'. La actriz nacida en Florida vivió en varios lugares durante su infancia, incluyendo Alemania, debido a que sus padre era militar.

Su carrera actoral comenzó en una escuela de artes escénicas en Atlanta (Georgia) y continuó en la Universidad de Emory. Su primer gran éxito fue en el programa The Big Gay Sketch Show, que fue producido por Rosie O'Donnell, y donde llegó a compartir pantalla con grandes actores como Colman Domingo, Kate McKinnon y Stephen Guarino.

Luego de ello, la estrella se unió en su última temporada al elenco de MadTV, donde destacó por sus imitaciones de celebridades como Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Mo'Nique y Michelle Obama.

Además de Scary Movie 5, otros créditos televisivos y cinematográficos de su carrera incluyen 'In Contempt', 'Uncle Drew' y 'We Have a Ghost'. Por lo que no cabe duda que Erica Ash era bastante conocida y tenía muchos fans, quienes ahora lamentan también la partida de la actriz a causa del cáncer.