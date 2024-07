Cynthia Martínez publica libro en honor a Pedro Suárez-Vértiz: "Quiero contar mi lado de la historia"

Cynthia Martínez, viuda del icónico músico peruano Pedro Suárez-Vértiz, ha decidido rendir homenaje a su fallecido esposo con la publicación de su libro "Esposo mío". La obra, que detalla su historia íntima junto al cantante, será presentada en la Feria Internacional del Libro de Lima.

El programa "Magaly TV La Firme" realizó un reportaje por el lanzamiento de la obra, que ya se encuentra disponible, según contó Magaly, en todas las librerías y vía online. Por ello, entrevistaron a Cynthia Martínez, quien mencionó más sobre su creación literaria.

El 28 de diciembre de 2023, el mundo de la música peruana sufrió una gran pérdida con la muerte de Pedro Suárez-Vértiz. A los 54 años, perdió la vida, tras una larga batalla contra la Parálisis Bulbar, una enfermedad neurodegenerativa que afectó su habla y movimientos.

"Esposo mío ya sé que has contado en tus libros cómo nos conocimos tú y yo. Pero ahora yo quiero contar mi lado de la historia" , dice un fragmento del libro. Además, Cynthia reveló: "Obviamente si Pedro estuviese acá le hubiese pedido autorización. Quizá hubiese renegado un poquito porque es súper íntimo, pero yo lo hubiese convencido... Al final, me hubiese apoyado y estaría megaorgulloso" , dijo.

Cynthia compartió en sus redes sociales la portada del libro, que muestra una emotiva foto de ellos abrazados, y un fragmento que dice: "Sé que me estás esperando, que me estás cuidando y, por supuesto, que me estás amando. Fui el amor de tu vida, y solo con saber eso puedo seguir aquí, contigo allá".