¡Hasta las lágrimas! Said Palao rompió en llanto al ver a Alejandra Baigorria entrar al altar (VIDEO)

¡Pura emoción! Este sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente se juraron amor eterno en la histórica Iglesia San Pedro. El momento que más tocó el corazón de todos fue cuando Said no pudo contener las lágrimas al ver a Ale vestida de blanco caminando hacia él.

Said Palao rompió en llanto al ver a Alejandra Baigorria

Said Palao protagonizó un conmovedor momento en su boda con Alejandra Baigorria. Cuando la esperaba en el altar sus ojos estaban al borde del llanto. A continuación, Alejandra llegó a la iglesia acompañada de su padre, Sergio Baigorria, quien la entregó en el altar. Apenas Said vio a su futura esposa, se emocionó tanto que lloró delante de todos los asistentes.

Al encontrarse frente a ella, Said abrazó con cariño a su suegro y luego tomó de la mano a Alejandra para dar el siguiente gran paso en sus vidas: prometerse amor eterno ante Dios.

Alejandra también se emocionó. Pero no fue el único momento conmovedor. Alejandra Baigorria tampoco pudo evitar llorar mientras caminaba hacia el altar. El sueño que tanto había esperado se hacía realidad.

"Sí, el sueño de Alejandra era casarse, que no tiene nada de malo, y me voy a casar", dijo la empresaria días antes, cuando la criticaron por querer formalizar su relación con Said.

Una historia que empezó en la televisión

La historia de amor entre Alejandra y Said comenzó en 2014, cuando se conocieron en el programa "Combate". Aunque en ese momento solo fueron amigos, en el 2020 su relación tomó un rumbo romántico durante su participación en "Esto es Guerra".

Desde entonces, su amor fue creciendo hasta que, en enero de 2024, Said sorprendió a Alejandra con una propuesta de matrimonio durante un viaje a Filipinas. Un año después, el sueño de ambos se hizo realidad.

El vestido soñado de Alejandra

La llegada de Alejandra a la iglesia fue todo un espectáculo. La empresaria lució un impresionante vestido blanco con un velo de ocho metros de largo, inspirado en las tendencias europeas.

El productor José Victor captó el emotivo momento en que Alejandra avanzaba del brazo de su padre, mientras las lágrimas le brotaban de emoción.

El beso más esperado

Después de intercambiar sus votos y de prometerse amor eterno, Alejandra y Said sellaron su unión con un tierno beso. A las 1:00 p.m., la pareja fue oficialmente declarada marido y mujer en medio de los aplausos de sus familiares, amigos y figuras de la farándula.

Más tarde, ambos se dirigieron al Palacio Municipal de Lima, donde el alcalde Rafael López Aliaga ofició su boda civil para formalizar aún más su amor.

Así, Alejandra Baigorria y Said Palao dieron un gran paso en su vida y celebraron su amor con una boda llena de lágrimas, abrazos y mucha felicidad.