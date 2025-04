¡Se juraron amor eterno! Alejandra Baigorria y Said Palao emocionan con sus votos matrimoniales

Alejandra Baigorria y Said Palao sellaron su historia de amor este sábado 26 de abril, en una emotiva ceremonia religiosa en la Iglesia San Pedro. La pareja del momento dejó sin palabras a todos los presentes al leer sus votos matrimoniales, llenos de sentimientos y promesas profundas.

Ale Baigorria y Said Palao emocionan con sus votos matrimoniales

Alejandra Baigorria y Said Palao ya son oficialmente esposos. La pareja se casó este sábado 26 de abril en una emotiva ceremonia en la histórica Iglesia San Pedro de Lima, rodeados de sus seres queridos y figuras conocidas de la farándula.

Uno de los momentos más esperados fue la lectura de los votos matrimoniales, donde ambos se robaron el corazón de todos los presentes con promesas llenas de amor y emoción.

Said Palao promete amor eterno

Said Palao, muy emocionado, no pudo evitar que su voz se quebrara al momento de dedicarle sus votos a Alejandra Baigorria. Entre lágrimas y sonrisas, el chico reality dejó ver lo profundo de sus sentimientos.

"María Alejandra Baigorria, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti. En el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo", expresó Said, antes de colocar el anillo en la mano de su ahora esposa.

La promesa de Said Palao a Alejandra Baigorria fue breve pero llena de significado, confirmando que su amor es real y para toda la vida.

Alejandra Baigorria también se emociona

La 'Rubia de Gamarra' no se quedó atrás. Alejandra, quien había manifestado en varias entrevistas que soñaba con este momento, leyó sus votos al borde de las lágrimas.

"Yo, Alejandra Baigorria, te recibo a ti, Said Palao, como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y lo adverso, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida", dijo Alejandra, conmoviendo a todos.

Luego, la empresaria reafirmó su compromiso entregándole el anillo y reafirmando su amor por su ahora esposo.

"Te doy este anillo en señal de mi amor, mi fidelidad, en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo", agregó la empresaria.

Un día lleno de emociones

Desde muy temprano, los nervios y la emoción se apoderaron de la pareja. Said llegó a la Iglesia San Pedro alrededor de las 11:10 a.m., mientras que Alejandra hizo su entrada triunfal al mediodía, luciendo un impresionante vestido blanco diseñado en Gamarra, el cual describió como "el vestido de sus sueños".

Aproximadamente a la 1 de la tarde, la pareja selló su unión ante el altar con el esperado "sí, acepto" y el tradicional "puede besar a la novia", mientras los invitados aplaudían emocionados.

A continuación, se dirigieron a la Municipalidad de Lima para casarse civilmente, en una ceremonia que será presidida por el alcalde Rafael López Aliaga.

La boda más esperada del año

No hay duda de que la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha sido y serán uno de los eventos más comentados del 2025. Con lágrimas, risas y mucho amor, los ahora esposos dieron un paso importante en su vida juntos, cumpliendo el sueño que ambos compartieron desde hace tiempo. ¡Felicidades a Alejandra y Said por este nuevo capítulo lleno de amor y promesas cumplidas!