¿Todo queda en familia? Darinka Ramírez enciende las redes al aparecer junto a Melissa Klug

Darinka Ramírez volvió a ser tendencia, pero esta vez no por su vínculo sentimental con Jefferson Farfán, sino por una inesperada reunión con Melissa Klug, madre de los hijos mayores del exfutbolista. La aparición pública de ambas figuras ha causado revuelo en redes sociales y programas de espectáculos, sobre todo por el pasado que comparten con la popular 'Foquita'.

La noticia se conoció a través de redes sociales, donde circularon fotografías de Melissa Klug junto a Darinka Ramírez durante lo que sería una sesión de fotos para una reconocida marca de maquillaje. En las imágenes también aparece el maquillador Juan Carlos López y una amiga de la 'Blanca de Chucuito', Gianina Sarmiento.

La imagen se viralizó rápidamente, generando un sinfín de comentarios por parte del público. Muchos usuarios no dudaron en remarcar la conexión entre ambas mujeres por el vínculo con Jefferson Farfán.

Hasta ahora, ninguna de las involucradas ha dado declaraciones sobre este encuentro, pero bastaron un par de fotografías para que el tema dominara la conversación mediática del día.

El día de ayer en el programa 'Ponte en la cola', Darinka Ramírez se presentó para conversar sobre su relación con Jefferson Farfán desde que puso la denuncia por agresión psicológica en su contra. Es así como afirma que no mantienen ningún tipo de comunicación directa y solo sería por medio de abogados. A raíz de lo sucedido, el exfutbolista no habría ido a visitar a su pequeña.

"Ese fue el último día que la vio a mi bebé. Le propuso a mi abogado, pero quería que lleve a mi hija a la casa de la mamá. Mi hija siempre ha estado a mi lado, no me pareció adecuado. Les propuse que vinieran al departamento, para que se siente cómoda y no se sienta obligada a estar con otras personas. Se coordinaba una hora y si no querían que yo esté presente, se quedaba la chica que está a cargo", expresó.