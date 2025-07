Onelia Molina enciende rumores sobre Mario Irivarren tras coqueteos: "Las cosas están fluyendo"

¿La historia aún no termina? Onelia Molina y Mario Irivarren siguen dando de qué hablar por los coqueteos que se ven en "Esto Es Guerra". Esta vez, un reto de "nariz con nariz" entre ambos habría reavivado sentimientos del pasado. Ante esto, el programa "América Hoy" no se quedó atrás y fue a preguntarle a Onelia si algo está pasando con su ex.

Onelia Molina asegura que Mario Irivarren es un gran hombre

Onelia Molina y Mario Irivarren vuelven a generar rumores de reconciliación. Desde que ambos jugaron "nariz con nariz" en "Esto Es Guerra", los gestos y coqueteos han dado que hablar. El reto hizo que muchos notaran la tensión entre ellos.

Por eso, "América Hoy" no dudó en buscar a Onelia para preguntarle cómo está su corazón y qué piensa de su ex. Ante la cámara, la modelo no se hizo la loca y respondió con sinceridad.

"Obviamente yo creo que es natural, yo soy un ser humano. Y es alguien con quien he compartido dos años de mi vida", dijo Onelia, dejando claro que Mario todavía le mueve emociones.

Le guarda cariño. Onelia no tuvo problema en aceptar que aún guarda buenos recuerdos del chico reality. Cuando le preguntaron si aún lo recuerda con cariño, respondió de forma directa.

"Sí. Siempre voy a hablar maravillas de él. Es un gran chico. Es un gran hombre. No tengo nada malo que decir de él", aseguró la también influencer, demostrando que su pasado con Mario no fue cualquier cosa.

Pero cuando le preguntaron por su situación sentimental actual, aclaró que no está en ninguna relación y enfocada.

"Estoy tranquila, estoy tranquila, estoy sanando y enfocada en mis estudios, en mi profesión, en mis pacientes y en mi familia", destacó.

¿Coqueteos o solo buena onda?

La reportera le mencionó que Mario la "jala" en su carro o que lo captaron en su camerino. Onelia, lejos de negarlo, soltó una frase que encendió las alarmas.

"O sea estamos compartiendo, las cosas se están dando, está fluyendo", aseguró la chica reality sin negar nada.

La reportera aprovechó para lanzarle una indirecta de que posiblemente algo más podría pasar entre los actuales exs. Onelia no descartó nada.

"Que todo fluya, no sabes qué pueda pasar más adelante", mencionó la reportera. A lo que Onelia solo respondió con calma: "Todos los días nos vemos aquí, así que creo que no está saliendo nada de lo normal".

Pese a sus palabras tranquilas, los gestos, miradas y complicidad entre ambos en el programa han hecho que los seguidores de EEG no pierdan la esperanza de verlos juntos otra vez.

Aunque Onelia Molina asegura que está enfocada en su bienestar personal, también dejó claro que no ha cerrado por completo la puerta a Mario Irivarren. Con frases como "las cosas están fluyendo", muchos creen que el amor podría volver a nacer entre ellos. ¿Habrá una segunda parte en esta historia de amor? El tiempo lo dirá.