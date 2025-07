Magaly cree que Onelia Molina y Mario Irivarren se reconciliarán: "El cuento de un amiste televisado"

Desde que Onelia Molina y Mario Irivarren se separaron, siguen trabajando en 'Esto es Guerra'. Los productores han tratado de que la expareja se reconcilie haciéndoles cumplir retos y al parecer, lo estarían logrando según cree Magaly Medina.

Según las declaraciones de Magaly Medina, el juego que estarían realizando los productores de 'Esto es Guerra' con Onelia Molina y Mario Irivarren, terminaría en una reconciliación. Ya que tras el reto de 'nariz con nariz' se ha notado el nerviosismo de ambos personajes.

"Esas naricitas coquetonas y morbosas, porque claro es la historia de amor lo que propone 'Esto es Guerra' como esencia de su programa. Se olvidaron de los concursos, todo está en quien enamora a quien. Esto es el cuento de un amiste televisado porque eso va a terminar siendo creo yo y claro, todos nos hemos dado cuenta que hay mucho nerviosismo. Si a ti no te interesa alguien, te pones serio, no te pones nervioso, no te pones a coquetear con la persona", expresa.