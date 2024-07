¿Indirecta? Luciana Fuster tras terminar con Patricio Parodi: "Verte feliz me dolió, ya me olvidaste"

Luciana Fuster terminó su relación con Patricio Parodi hace unos días y en medio de ello ha continuado con sus actividades como Miss Grand International. Sin embargo, la reina de belleza habría enviado una indirecta a su exnovio durante su asistencia a un concierto ayer sábado 13 de julio.

La exparticipante de 'Esto es guerra' se hizo presente, junto a un conocido con locutor radial, en la presentación de la cantante Corina Smith. Durante todo el concierto, la modelo estuvo cantando a viva voz los temas de la artista venezolana, pero una canción en particular habría sido utilizada para enviar una indirecta al popular 'Pato'.

"Anoche yo te vi también con yo no sé quién, verte tan feliz me dolió por cien y siento que no entiendes el sentimiento, de amar a alguien y verlo feliz con otra infeliz, dime qué pasó (...) No han pasado dos semanas y ya me olvidaste, cómo hiciste, cómo sanas, cómo me miraste a los ojos", cantó.