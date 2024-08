Magaly critica a Indecopi por no aceptar el registro de "Hablando Huev*das": "Es injusto"

En el último programa de 'Magaly TV La Firme', la conductora se dirigió exclusivamente a Jorge Luna y Jorge Mendoza aconsejándolos que busquen un mejor asesoramiento para que puedan patentar su nombre artístico que los ha llevado a la fama.

Como se sabe el día de ayer Indecopi no permitió que el dúo de humoristas logré oficializar su nombre de 'Hablando Huevad*s' como propio ya que lo consideran vulgar.

Magaly Medina usó unos minutos de su programa el día de ayer para criticar la decisión de Indecopi luego de que la entidad le negara el registro de 'Hablando Huevad*s' a Jorge Luna y Ricardo Mendoza para que puedan seguir trabajando sin temor a que puedan ser pirateados.

La popular 'Urraca' arremetió contra el instituto aseverando que solo están poniendo trabas a dos personas que vienen saliendo adelante con su show humorístico que ya es el favorito de todos los peruanos.

"Ellos fueron a inscribir el nombre de su programa, Hablando Huevadas, sin embargo el Indecopi, no sé por qué, les ha negado esta inscripción cuando creo que el Indecopi lo que tendría que hacer es aceptar que los emprendedores como ellos registren y estén protegidos legalmente de cualquier tipo de pirateo", dijo la conductora.

Por otro lado, aseguró que así la entidad considere que el nombre es vulgar no tiene nada que ver con su inscripción ya que así se llama el show que ofrecen y que ya se ganó un espacio en el mundo del entretenimiento peruano.

"No les gustará el nombre, les parecerá atrevido, pero no tiene nada qué ver con que ellos quieran inscribir su nombre. La expresión es grosera pero ya está aceptada por la población, como una frase que se toman con sentido del humor" , agregó bastante indignada con la decisión de Indecopi.

Además, Magaly aseveró que esta decisión de negarle la inscripción es tajante considerando que el lenguaje peruano evoluciona y junto a ello los peruanos que han aceptado sin ningún problema el nombre del show de Jorge y Ricardo.

"Creo que es una medida extrema porque a ellos no les interesa si esto es o no grosera, el público ha entendido que eso es lo que ellos quieren ver. No les podemos inventar otro nombre porque a nosotros nos parece grosero. Es una expresión popular y todas aquellas expresiones populares a la larga terminan perteneciendo al diccionario de la Real Academia de la Lengua", agregó la popular 'Urraca'.