Exbailarina de Pamela Franco muestra audios donde es amenazada: "Te voy a desaparecer"

Sofía Ñauri, exbailarina de la agrupación de Pamela Franco, ha recibido amenazas de muerte después de hablar sobre la cantante y el futbolista Christian Cueva en el programa "Amor y Fuego". La joven bailarina presentó pruebas de las amenazas durante su aparición en el programa, donde expresó su preocupación por su seguridad.

Exbailarina de Pamela Franco muestra amenazas tras declaraciones

En una entrevista con "Amor y Fuego", Sofía Ñauri se mostró muy preocupada. La exbailarina de Pamela Franco comentó que tiene miedo de las amenazas que ha recibido desde que dio sus declaraciones sobre la cumbiambera y Christian Cueva.

"Yo vi la nota que fue como a las 3, 4, y a la hora más o menos yo estando en mis ensayos, pues recibo esta llamada. Sí, estoy así, desconcertada en muchas cosas, igual yo acá estoy tomando mis medidas de seguridad en todo aspecto. Todo se va a manejar legalmente", explicó Sofía en "Amor y Fuego".

Audios intimidantes. Durante su participación en el programa, Sofía presentó audios de las amenazas que ha recibido. En uno de los audios, se escucha a un hombre decir fuertes declaraciones.

"Yo voy a ser tu pesadilla (...) Te voy a desaparecer la cara (...) Ya sabes lo que tengo que hacer, nada más", se escucha.

En otro audio, el mismo hombre continúa: "Tú ya sabes en lo que te estás metiendo (...) Te voy a tener loca, loca te voy a tener". Estas amenazas han causado un gran impacto en Sofía, quien ahora teme por su vida.

Declaraciones sobre Pamela y Christian Cueva

Hace unas semanas, Sofía Ñauri fue despedida de la orquesta de Pamela Franco. En ese momento, pensó que su despido se debía a que no consiguió un canje para viajar a Europa. Sin embargo, recientemente se enteró de que fue porque Pamela Franco supuestamente sospechaba que Christian Cueva le estaba coqueteando.

"Yo pensé que los motivos por los que me botaron de la orquesta fueron el tema del viaje, pero ahora sacando mis propias conclusiones, pues no. Me dijeron que supuestamente le había llegado información de que yo había voceado cosas polémicas que en la vida jamás", comentó Sofía en el programa.

Sofía aseguró que nunca le dio pie a Christian Cueva para que le coqueteara. Además, mencionó que está tomando medidas legales para protegerse.

"Te juro que me ha llegado la misma información que a ti y me quedo sorprendida porque yo jamás le he dado pie, porque yo tengo mi pareja que también está en el mismo rubro que él y jamás le he dado pie para que él acceda a tener algún coqueteo", afirmó.

"Es la primera vez, por lo mismo no he actuado por actuar y me estoy asesorando bien porque lo que menos quiero es que pase algo que me pueda perjudicar a mí también", dijo la exbailarina, quien se mostró decidida a manejar la situación de manera legal.

Finalmente, Sofía hizo un llamado a la reflexión a quienes la están amenazando. Al mencionar "ella" al final de su declaración, le estaría dando un mensaje a su exjefa Pamela Franco.

"Sea quien sea la persona que me haya mandado a amenazar, que sean un poco más conscientes de sus actos, que siempre se pongan a pensar en las situaciones, cómo se están manejando, porque yo siento que no debería ser así, créeme y sé por qué lo digo. Me gustaría que ella tuviera el valor de poder conversar conmigo, que fue lo que se debió hacer desde un inicio", concluyó.

Este caso ha generado gran interés en la audiencia y plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de Sofía Ñauri. Mientras tanto, se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar su protección. La exbailarina ha preferido mantener en secreto el lugar donde se encuentra por su bienestar.