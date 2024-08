¿Cambia de canal? Magaly Medina visita América Televisión y enciende rumores sobre su salida de ATV

Magaly Medina, la conocida "Urraca", dejó a todos sus seguidores sorprendidos al mostrarse muy contenta en las instalaciones de América Televisión. Esta visita inesperada ha generado muchos rumores sobre su posible salida de ATV.

Magaly Medina, una de las figuras más importantes de la televisión peruana, ha estado en el centro de la atención tras insinuar en su podcast que podría dejar ATV. La popular conductora mencionó que no está satisfecha con el "colchón" de rating que recibe su programa y esto la ha hecho considerar tomarse un descanso de la televisión.

"Me frustra a tal punto que a veces ya de tanta cólera que tengo ya me dan ganas de llorar... Yo pareciera que soy la única que tiene ganas de competir a veces... Me voy a retirar ja, ja, ja, ja. Me dicen: 'sabes qué creo que es hora que te tomes un año sabático', pero de verdad" , confesó Magaly en su podcast en YouTube.

En este contexto, la llegada de Magaly a América Televisión el miércoles 7 de agosto causó un gran revuelo. En un video publicado en sus redes sociales, se le ve acompañada de Ney Guerrero y su productor, Patrick.

A pesar de pertenecer a un canal diferente, Magaly fue recibida con mucho cariño por los trabajadores de América Televisión, quienes le pidieron fotos y la saludaron afectuosamente. En el video, la conductora agradeció la hospitalidad que recibió.

Minutos después, se dio a conocer que Maju Mantilla, figura de Latina, también llegó a América Televisión. Por ello, las apariciones de ambas figuras de otros canales se tratarían de grabaciones para la Teletón. Estaremos pendientes de cualquier actualización.

En el último episodio de su podcast, Magaly compartió sus pensamientos sobre su trabajo en ATV. Habló abiertamente sobre cómo el bajo nivel de audiencia puede afectarla emocionalmente y mencionó que ha considerado la posibilidad de tomarse un descanso de la televisión.

"He estado a punto de que las lágrimas me salten por los ojos de solo ver la indiferencia con que mi canal no quiere ponerse a competir como debe de ser... No tengo tolerancia al fracaso, es algo que los psicólogos y psiquiatras ya descubrieron de mí, no me gusta fracasar", reveló Magaly.