Ítalo Valcárcel rompe su silencio en redes tras supuesta infidelidad de Melissa Klug con Cueva ¿Qué dijo?

Melissa Klug se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Pamela López revelara una presunta relación clandestina entre la 'Blanca de Chucuito' y Christian Cueva. Ante ello, la expareja de la 'Chalaca', Ítalo Valcárcel, decidió pronunciarse en sus redes sociales ante esta supuesta infidelidad.

Como se recuerda, Ítalo Valcárcel y Melissa Klug tuvieron un romance en el 2016 cuando él fue su bailarín en 'El Gran Show'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El exbailarín Ítalo Valcárcel del recordado programa 'El Gran Show' usó su cuenta en Instagram para compartir un mensaje en medio de la polémica en la que está envuelta su expareja Melissa Klug con Christian Cueva por su presunto amorío.

Ítalo Valcárcel se pronuncia en redes sociales

Sin embargo, el artista decidió hacer caso omiso a las recientes acusaciones que ha recibido la 'Blanca de Chucuito', pues compartió detalles de su show 'Cantando y Bailando x Siempre', el cual es protagonizado por Arturo Chumbe. Cabe resaltar que Valcárcel es parte del staff de bailarines.

En tal sentido, en la historia compartida en sus redes sociales se puede apreciar parte del anunciado espectáculo de cual Ítalo Valcárcel es parte. Además, se pudo visualizar al coreógrafo Arturo Chumbe detallando que ya quedan pocos boletos disponibles para asistir al show 'Cantando y Bailando x Siempre'.

El exbailarín de 'El Gran Show', Ítalo Valcárcel, y la empresaria Melissa Klug mantuvieron una relación sentimental durante unos cuatro años aproximadamente. Incluso, se comprometieron y anunciaron planes de boda dejando sorprendidos a los televidentes. Sin embargo, su relación llegó a su fin, y fue la misma 'Blanca de Chucuito' quien dio a conocer la noticia.

Cabe resaltar que inicialmente Melissa Klug evitó dar detalles sobre los motivos de su ruptura con Ítalo Valcárcel. Sin embargo, tiempo después explicó que la decisión que ambos tomaron se debió a que ella iba a viajar con frecuencia y él estaba enfocado en sus estudios.

"Bueno yo he estado en China como un mes, y él ahora está estudiando para ser piloto, está con horas de vuelo y creo que la distancia y los proyectos que tenemos, nosotros no estamos yendo en el mismo camino. Yo voy a viajar mucho y él está haciendo horas de vuelo, y no sé si los hará en Lima", mencionó Melissa Klug en su momento.