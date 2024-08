Shirley Arica vuelve a negar 'affaire' con Christian Cueva: "Yo estuve con puro feo, pero él no me gusta"

Pamela López reveló que Christian Cueva le fue infiel con varias mujeres mujeres durante los 13 años de relación que tuvieron, y una de ellas habría sido Shirley Arica. Sin embargo, el 'Chica realidad' a desmentir la versión de Pamela, asegurando que nunca tuvo nada con 'Aladino'.

¿Qué dijo Shirley Arica?

Shirley Arica utilizó sus redes sociales para desmentir, una vez más, su presunta vinculación con el esposo de Pamela. Cabe resaltar que no es la primera vez que el modelo niega al futbolista, ya que en anteriores oportunidades ha dicho que Cueva la pretendía pero ella nunca le hizo caso porque no le parece un hombre atractivo.

"No iba a pronunciarme sobre ese tema, pero lo hago por aquí por novena vez... En su momento lo aclaré, pero vuelvo y repito para las personas que no les quedó claro porque ayer salió una lista en la cual sale mi apellido nuevamente con alguien que no tuve nada. Yo nunca tuve nada con esta persona porque no gusta, no me gustó en su momento y no me va a gustar ahora", comentó en un inicio.

Cómo se recuerda, Shirley Arica contó hace bastante tiempo que estuvo en una fiesta con varios jugadores de la selección, incluyendo a Cueva, pero ella nunca le hizo caso. La modelo aprovechó para volver a comentar que nunca tuvo absolutamente nada, ni un beso, con Cueva.

"Si he tenido algo con él, lo digo, normal, porque yo en realidad he estado con puro feo y no sería la excepción. Pero en este caso, pues no, no le he dado ni un beso, ni medio pico, ni nada", agregó.

Finalmente, Shirley recalcó que siempre ha sido muy transparente con sus relaciones amicales y sentimentales, por lo que no tendrían ningún problema en admitir un romance con el futbolista, pero eso no es cierto.

"A las pruebas me remito, pero no hay porque lo he visto solo una vez en mi vida y no hubo un coqueteo (...) yo tengo uno por ahí, un caleta, puede ser, que no tiene nada que ver con la farándula. Yo no me hago problemas en decir, negar o hacerme la calzón con bobo", concluyó.

Es así que, Shirley Arica rompió su silencio tras volver a ser vinculada con Christian Cueva. La modelo aseguró nuevamente que nunca he tenido nada con el futbolista porque le parece un hombre feo.