Alejandra Baigorria advierte a Magaly tras criticar a Said Palao: "Yo no me meto con tu marido"

Como se sabe hace algunos días atrás Magaly Medina cuestionó que Alejandra Baigorria haya afirmado que por el momento ha parado con los planes de su matrimonio despertando los rumores de una posible separación con su actual pareja Said Palao.

En ese momento la periodista afirmó que Alejandra debería pensar muy bien si en realidad desea casarse con Said Palao ya que considera que es un chico que no ha crecido al mismo ritmo que la empresaria.

La empresaria y ex chica reality Alejandra Baigorria fue entrevistada y no fue ajena a las fuertes críticas que ha recibido de parte de Magaly Medina en estas últimas semanas.

Como se sabe se rumoreó que la modelo había paralizado los planes de matrimonio con Said Palao, sin embargo, Alejandra aseguró que es totalmente falso ya que sus planes de llegar al altar se mantienen vigentes.

Sin embargo, fue Magaly quién tuvo ácidas palabras para Said y es que la conductora de televisión aseguró que Alejandra Baigorria es una mujer exitosa y debería de estar con un hombre a su altura.

Es por ello que Alejandra decidió sacar las garras por su novio y advertirle de una vez por todas a Magaly quien no duda en darle con palo a su pareja.

"Si te vas a meter con la persona métete conmigo directo pero ella siempre quiere meter a lo que a mí más me duele va contra Said contra su familia siempre es lo mismo", dijo inicialmente la modelo bastante incómoda por las críticas que recibe de la periodista.

Asimismo, Alejandra recalcó que jamás ha opinado de la vida personal de Magaly y tampoco tendría por qué hacerlo ya que considera que cada uno debe vivir su vida personal como mejor le parezca sin estar expuestos a la crítica en los medios.

"Yo no me meto ni con su familia ni con su marido yo no opino si su marido se viste bien o mal", dijo la modelo.