Milett Figueroa: Periodista argentino arremete contra la modelo tras ser elegida jurado de 'Cantando 2024'

La modelo peruana Milett Figueroa ha sido elegida como jurado en el popular reality argentino 'Cantando 2024', lo cual ha provocado una oleada de críticas en Perú y Argentina. Ante esto, el periodista argentino Agus Rey considera que es una injusticia que la modelo sea parte del jurado del programa.

En un reciente enlace con Magaly Medina, el periodista argentino Agus Rey mostró su disconformidad con la elección de Milett Figueroa como jurado del programa 'Cantando 2024', pues muchos consideran que la modelo no tiene una experiencia como cantante.

"Cuando proponen el nombre de Milett para conducir, le dicen que no, o sea, todo bien, pero no es popular. En ese momento la descartaron para la conducción, pero como jurado todos sabemos que Milett no es cantante, en este caso se busca un personaje, una dupla y puede funcionar", dijo el periodista durante el enlace.