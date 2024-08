Evelyn Vela no respaldará a Melissa Klug tras presunto amorío con Cueva: "Que la defienda Yahaira"

La mejor amiga de Melissa Klug, Evelyn Vela, tuvo una conversación con el programa magazine América Hoy dejando entrever que su situación amical con la 'Chalaca' podría haber cambiado, pues para sorpresa de muchos, Vela decidió no respaldar a nadie en medio de la polémica en la que está envuelta su íntima.

Recordemos que Pamela López reveló que Christian Cueva habría tenido un amorío con Melissa Klug. Ante ello, Evelyn Vela fue tajante en su decisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La amiga íntima de Melissa Klug, Evelyn Vela se encontraba de viaje durante su conversación con el programa magazine América Hoy en donde sorprendió a más de uno tras revelar su postura frente a la polémica situación en la que está envuelta la 'Blanca de Chucuito'.

En ese sentido, la mejor amiga de la 'Chalaca' sostuvo que no defenderá a su íntima y que no tiene intención de desmentir a nadie. Cabe resaltar que fue Pamela López quien soltó la bomba sobre un presunto amorío entre Melissa Klug y Christian Cueva. "Yo ya dije, después de lo que me pasó a mí en USA no defenderé a nadie. Diré igual soy su amiga y no sé nada. Cada quien arregle sus problemas, sorry", empezó diciendo.