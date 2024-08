Daniela Darcourt está muy emocionada por su regreso al teatro: "Mi versión más libre, honesta y real"

Daniela Darcourt es una de las artistas peruanas más completas del país que viene avanzando con su música a nivel internacional. La joven cantante ha participado en cada aspecto del arte y ahora, acaba de regresar al teatro con 'Almamía', donde comenta la gran emoción que siente.

Antes de que se lanzara como solista, Daniela Darcourt trabajó en varias obras de teatro y muchos lugares más. Como se enfocó en su carrera musical, tuvo que dejar de lado algunas de estas facetas, pero siempre estuvieron ahí. Por ello, la artista expresó su gran emoción de poder regresar nuevamente al gran escenario con música, drama y baile.

Por medio de sus redes sociales, publicó un video con un mensaje muy personal: "Este año, ha sido de muchísimos cambios para mí... Vengo transformando mi propia alma desde el fondo y me emociona mucho saber que he conseguido sentirme como nunca antes. Estar en este teatro una vez más, acompañada de todos mis hermanos para poder darle vida nuevamente a "la hermana chiquita" de esta familia, me emociona el alma".