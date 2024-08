¡Se viene lo bueno! Erick Elera anuncia que prepara una colaboración musical con Tony Rosado

Durante las celebraciones por el aniversario de Arequipa, Erick Elera estuvo en una entrevista en la Feria Internacional de Arequipa (FIA). Ahí reveló que viene preparando muchas sorpresas y que ya estaría por lanzar una nueva canción con el artista de cumbia Tony Rosado.

¡Erick Elera y Tony Rosado juntos!

Erick Elera es un actor, compositor y cantante de cumbia urbana que ha lanzado muchos éxitos musicales. Aunque no se encuentra por completo metido a la música, porque sigue participando en una serie de televisión, siempre se ha mantenido vigente. Entre sus canciones más sonadas están "Sin tu amor", "Vuelvo Pronto", "Cerca", "Vaso lleno", "Hasta la luna", "Tu me amas" y otros temas más de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Antes de presentarse en la FIA 2024, Elera estuvo contando que la actuación le demanda mucho tiempo, pero siempre se encuentra grabando algunos temas porque ama hacerlo. Además, agregó que ya tiene varios temas propios y colaboraciones que estarían pronto a lanzarse.

"Se vienen sorpresas, también voy a diversificar un poco no solo hacer cumbia urbana. He grabado un tema urbano que muy pronto van a escuchar, también he colaborado con artistas también del medio de la cumbia. Tengo un tema con mi tío Tony Rosado, muy pronto vamos a lanzarlo también y por ahí, con algunos exponentes de la cumbia. Estamos preparando un material muy chévere", expresó.

Más de Tony Rosado

Víctor Agustín Rosado Adanaque, conocido como Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Ha pertenecido a grandes agrupaciones como Agua Marina, Armonía 10 y Miel de Abeja. Fue gracias a Radio Karibeña que el cantante ingresa a romper con su música en Lima con su canción "Te Eché al Olvido". Además, ha formado una bella familia al lado de su esposa Susan, con quien se casará muy pronto en Piura en una fiesta a lo grande.

'El Ruiseñor de la Cumbia' uno de los artistas consagrados en el rubro musical peruano, manteniendo una carrera de más de 40 años cantando ininterrumpidamente, siendo considerado como uno de los principales referentes en el medio. Sus temas como 'Ya Te Olvidé', 'Te Eché al Olvido', 'Ahora Ya Soy Feliz', 'Corazón se Piedra', entre otros más se han convertido en todo un éxito a nivel nacional.

El cantante Tony Rosado se encuentra en medio de varios preparativos como su cumpleaños, su boda y muchas grabaciones musicales. Como lo mencionó Erick Elera, muy pronto ambos artistas estarán estrenando una canción juntos.