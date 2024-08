¿'Peter' vuelve? Adolfo Chuiman no descarta regresar a "Al Fondo Hay Sitio": "Vamos a esperar"

Adolfo Chuiman, el querido actor peruano conocido por interpretar a Peter McKay en "Al fondo hay sitio", ha decidido dejar la serie después de más de una década en el papel. En una reciente entrevista, Chuiman explicó sus razones para irse y dejó abierta la posibilidad de un regreso.

Adolfo Chuiman, conocido por su papel de Peter McKay en "Al fondo hay sitio", anunció su salida de la popular serie peruana, dejando a sus fanáticos sorprendidos y con preguntas sobre su posible regreso. En una entrevista, el actor reveló el por qué de su salida y no descartó una posible vuelta, aunque no será pronto.

Un adiós emotivo para Peter. En el capítulo más reciente de la serie, Peter se despidió de su adorada "Madame" Francesca Maldini, interpretada por Yvonne Frayssinet, en una escena que emocionó a muchos seguidores. Durante años, los fans han deseado ver un beso entre Peter y Francesca, un momento que incluso Chuiman esperaba.

Sin embargo, el esperado beso no llegó, y Peter partió hacia Mississippi para conocer a su nieto, dejando un hueco en la serie. Aunque su salida fue emotiva, el actor no descartó regresar.

"De que puede regresar, puede, pero no sé eso lo ve la producción porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar", explicó Chuiman.