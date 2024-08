¡Un hasta luego! 'Peter' se despidió de 'Al Fondo Hay Sitio' con una emotiva escena (VIDEO)

Hace ya algunos días atrás Adolfo Chuiman había revelado que se iba a alejar de la pantalla chica debido a problemas de salud, es así que la serie de "Al Fondo Hay Sitio' no dudó en darle una despedida dejando abierta la posibilidad de su retorno.

Diversos usuarios lamentaron que el popular "Peter" dejará la TV debido a que su personaje ha hecho que miles de peruanos se encariñen con su simpatía frente a cámaras.

El día miércoles la serie de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió darle un cierre al personaje de 'Peter", y es que el actor, Adolfo Chuiman había confesado que no estaba muy bien de salud.

"Tuve ya un percance físico y no me daba cuenta de que estaba yendo en contra de mi salud", dijo el intérprete hace unas semanas en una entrevista con 'La banda del Chino'.

El artista empezó a sentir mareos que le resultaron extraños y alarmantes por lo que no dudó en acudir a los especialistas para darle una respuesta a sus síntomas.

Es así que Adolfo decidió darse un descanso de la TV ya que este ritmo de trabajo el cual requiere mucho de su tiempo, dedicación y esfuerzo le estaba pasando factura.

Debido al estrés que acumuló por las grabaciones, su cuerpo empezó a manifestar algunos problemas de salud, algo que lo llamó a tomar la decisión de alejarse de manera definitiva de las cámaras.

Su despedida de la exitosa serie fue emotiva pese a que muchos usuarios tildaron la escena de tener poco sentimentalismo para despedir a uno de los personajes principales de la exitosa serie.

El pasado miércoles el popular 'Peter' conversó con 'Don Gilberto' para contarle que no iba a poder asistir a su boda debido a que tenía que viajar a Estados Unidos al encuentro de su hijo quien se iba a convertir en padre por primera vez y el en abuelo.

El abrazo de ambos actores fue conmovedor y emotivo ya que compartieron muchas escenas que marcaron su amistad en la serie.

Por otro lado, otra de las despedidas emotivas fue con 'Doña Francesca' quien en su momento fue el amor platónico de 'Peter', pese a ello ambos construyeron una bonita amistad por lo que el adiós fue mucho más difícil.

Con un fuerte abrazo el ex mayordomo de 'Los Maldini' se despidió de 'Doña Francesca', sin embargo, la matriarca no dudó en lanzarle un mensaje que dejó pensando a muchos de los televidentes: "Gracias, Peter. Y por favor, no tardes tanto en regresar", dijo.