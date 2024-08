Brunella Horna manda fuerte advertencia a Melissa Klug: "Pamela tiene más pruebas"

Luego de que Melissa Klug negara las acusaciones de Pamela López por su presunto amorío con Christian Cueva, Brunella Horna le envió una fuerte advertencia a la 'Blanca de Chucuito' asegurando que Pamela López no hablar por hablar y que tendría más pruebas al respecto.

Ante ello, le solicitó a Melissa Klug que deje las cosas como están, ya que todo podría terminar peor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Durante la emisión del programa "América Hoy" del 22 de agosto, se reveló que Melissa Klug envió una carta notarial contra Pamela López por haber declarado en "Magaly TV La Firme" que tuvo una relación con Christian Cueva. Esta noticia causó gran conmoción y generó un intenso debate sobre la veracidad de las declaraciones, en el que las conductoras del programa discutieron sobre el tema.

"Por lo que me comenta Pamela, yo he hablando con ella sobre este tema varias veces. Yo no lo he querido contar hasta que ella ha tomado la decisión de hacerlo, pero yo aconsejo a Melissa que deje ahí las cosas porque Pamela López no ha salido hablar por hablar. Tiene las pruebas suficientes para decir lo que dice", acotó Brunella Horna dejando entrever que habría más pruebas en contra de Melissa Klug.