Pamela López se comunicó con Peluchín tras ampay de Cueva y Pamela Franco en Trujillo: Hizo aclaración

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, rompió su silencio luego de que se difundieran imágenes del futbolista y la cantante Pamela Franco juntos en Trujillo. Sin embargo, en lugar de referirse a la polémica relación entre ambos, Pamela se comunicó con el programa "Amor y Fuego" para aclarar algo inesperado.

Este miércoles 14 de agosto, "Amor y Fuego", conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, mostró imágenes que causaron revuelo en el mundo de la farándula. En el informe, se reveló que Christian Cueva y Pamela Franco estuvieron juntos en Trujillo, lo que generó aún más rumores sobre un posible romance entre ellos. Luego de ello, López mandó imágenes al programa para dejar claro algo curioso.

Pero, lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Pamela López. Aunque muchos esperaban que hablara sobre las imágenes de su esposo con la cantante, Pamela sorprendió al enviar un mensaje a la producción del programa para aclarar que sus zapatillas Louis Vuitton, vistas en redes sociales, eran originales.

Esto ocurrió después de que un especialista en marcas de lujo pusiera en duda la autenticidad del calzado que la madre de los hijos de Cueva había mostrado. Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', leyó en vivo el mensaje de Pamela, quien envió una foto de sus zapatillas para probar que eran verdaderas.

El inesperado mensaje de Pamela López provocó una reacción sarcástica por parte de Rodrigo González, quien no pudo evitar reírse de la situación.

"Pamela López no llama porque Pamela Franco no se está beneficiando al marido, sino porque la zapatilla no es bamba... La verdad que la farándula lorcha nunca decepciona", dijo entre risas, generando un momento de humor en medio del escándalo.